В Україні завтра продовжиться відлига (відеопрогноз)

На півдні вдень до +13°.

Завтра в Україні трохи потепліє / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 лютого, в Україні практично без опадів, у більшості областей очікується невелике потепління.

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На сході практично без опадів, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Температура до -3°.

У північних областях місцями очікуються снігопади. Температура до -5°. У центрі практично без опадів, температура до +3°.

За народним прогнозом, 16 лютого - день Семена й Ганни. Сніг у цей день передвіщає дощове літо.

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