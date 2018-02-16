В Україні сьогодні практично без опадів, у більшості областей трохи потепліє (карта)

08:10, 16 лютого 2018
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На півдні вдень до +13°.

Сьогодні в Україні місцями пройде сніг / УНІАН
Сьогодні в Україні місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 лютого в Україні практично без опадів, у більшості областей очікується невелике потепління.

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На сході практично без опадів, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

На заході України у п'ятницю без опадів. Температура до -3°.

У північних областях місцями очікуються снігопади. Температура до -5°. У центрі практично без опадів, температура до +3°.

Прогноз на 16 лютого / УНІАН
Прогноз на 16 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 16 лютого - день Семена й Ганни. Сніг у цей день передвіщає дощове літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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