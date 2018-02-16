У Києві сьогодні без опадів, температура до +1°

08:30, 16 лютого 2018
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Увечері до 0°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 лютого, у Києві без опадів, температура до -5°.

Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер мінливий, до 2,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:10, а зайде у 17:14.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого, в Україні практично без опадів, у більшості областей очікується невелике потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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