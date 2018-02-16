Біля берегів Північних Маріанських островів стався потужний землетрус

09:46, 16 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 16 лютого, біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус магнітудою 5,0.

Через виверження вулкана на острові Тринідад почалася евакуація

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 150 км на південний схід від острова Сайпан. Осередок землетрусу залягав на глибині 12,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вчені виявили великий згусток магми в підводному вулкані, який знаходиться недалеко від японської провінції Сацума.

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