Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

Видимість до 200-500 м.

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Сьогодні, 16 лютого, у багатьох областях України очікується туман та ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 16 лютого у південних та західних областях туман, видимість 200-500 м; на дорогах країни місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні практично без опадів, у більшості областей очікується невелике потепління.