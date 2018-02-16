Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

10:42, 16 лютого 2018
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Видимість до 200-500 м.

Иллюстрація / REUTERS
Иллюстрація / REUTERS

Сьогодні, 16 лютого, у багатьох областях України очікується туман та ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 16 лютого у південних та західних областях туман, видимість 200-500 м; на дорогах країни місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні практично без опадів, у більшості областей очікується невелике потепління.

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