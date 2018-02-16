Погода на вихідні: в Україні похолодає, у неділю очікуються снігопади (карта)
На заході стовпчик термометра опуститься до -12°
На вихідних в Україні очікується похолодання, у неділю майже по всій країні пройде сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -2°, вдень +1°. У неділю пройде сніг, -5°...+2°.
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У Львові завтра без опадів, вночі -3°, вдень +1°. У неділю снігопад, -9°...+1°.
У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +1°, мінлива хмарність. У неділю вночі -7°, вдень +1°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -4°...0°. У неділю до -8°, снігопад.
В Одесі на вихідних хмарно. У суботу температура вночі -4°, вдень +6°. У неділю -2°...+4°.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю -7°...-1°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу сильний сніг. Температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю хмарно, температура повітря -4°...0°.
У Сімферополі завтра без опадів, -1°...+5°. У неділю -4°...+3°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до -3°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю температура до -3°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +1°. У неділю -6°...+2°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю пройде сніг, вночі -11°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -4°, вдень +4°. У неділю пройде сніг, вночі -6°, вдень до +1°.
У Трускавці у суботу пройде сніг, температура до +3°. У неділю температура до -5°, снігопад.
У Сваляві завтра без опадів, -3°, у неділю пройде сніг, температура повітря -11° ...+3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°