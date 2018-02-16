Погода на вихідні: в Україні похолодає, у неділю очікуються снігопади (карта)

На заході стовпчик термометра опуститься до -12°

Ілюстрація / REUTERS

На вихідних в Україні очікується похолодання, у неділю майже по всій країні пройде сніг.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -2°, вдень +1°. У неділю пройде сніг, -5°...+2°.

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У Львові завтра без опадів, вночі -3°, вдень +1°. У неділю снігопад, -9°...+1°.

У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень +1°, мінлива хмарність. У неділю вночі -7°, вдень +1°, пройде сніг.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -4°...0°. У неділю до -8°, снігопад.

В Одесі на вихідних хмарно. У суботу температура вночі -4°, вдень +6°. У неділю -2°...+4°.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю -7°...-1°, також очікуються опади.

Прогноз на 17 лютого / УНІАН

Прогноз на 18 лютого / УНІАН

У Дніпрі в суботу сильний сніг. Температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю хмарно, температура повітря -4°...0°.

У Сімферополі завтра без опадів, -1°...+5°. У неділю -4°...+3°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до -3°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю температура до -3°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +1°. У неділю -6°...+2°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю пройде сніг, вночі -11°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -4°, вдень +4°. У неділю пройде сніг, вночі -6°, вдень до +1°.

У Трускавці у суботу пройде сніг, температура до +3°. У неділю температура до -5°, снігопад.

У Сваляві завтра без опадів, -3°, у неділю пройде сніг, температура повітря -11° ...+3°.

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