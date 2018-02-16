Через ураган у Пхьончхані постраждали 16 осіб

13:48, 16 лютого 2018
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Відвідувачів олімпійського парку евакуювали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через ураганний вітер в олімпійському Пхьончхані (Південна Корея) постраждали 16 осіб, були перенесені старти фіналів в жіночому слаломі та біатлоні.

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Як повідомляє Euronews, потужний вітер здував інформаційні і рекламні панно. Негода завдала шкоди наметовим конструкціям. Відвідувачів олімпійського парку евакуювали, а тих, хто знаходився в олімпійському містечку, попереджали про небезпеку перебування на відкритому повітрі.

Нагадаємо, президент Болівії Ево Моралес 7 лютого ввів режим надзвичайного стану в країні через зливи і повені.

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