Через ураган у Пхьончхані постраждали 16 осіб

Відвідувачів олімпійського парку евакуювали.

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Через ураганний вітер в олімпійському Пхьончхані (Південна Корея) постраждали 16 осіб, були перенесені старти фіналів в жіночому слаломі та біатлоні.

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Як повідомляє Euronews, потужний вітер здував інформаційні і рекламні панно. Негода завдала шкоди наметовим конструкціям. Відвідувачів олімпійського парку евакуювали, а тих, хто знаходився в олімпійському містечку, попереджали про небезпеку перебування на відкритому повітрі.

Нагадаємо, президент Болівії Ево Моралес 7 лютого ввів режим надзвичайного стану в країні через зливи і повені.