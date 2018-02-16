Жителів Івано-Франківщини попереджають про ожеледицю на дорогах

Ожеледиця триматиметься протягом усієї доби.

На Івано-Франківщині зберігається ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 16 лютого, в Івано-Франківській області очікується ожеледиця.

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Про це повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

"Протягом доби 16 лютого на дорогах області та міста збережеться ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується похолодання, у неділю майже по всій країні пройде сніг.