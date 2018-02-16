У Перу стався землетрус

15:41, 16 лютого 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Сачура

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У п'ятницю, 16 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 4,7.

Через виверження вулкана на острові Тринідад почалася евакуація

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 41 км на південний захід від міста Сачура. Осередок землетрусу залягав на глибині 25 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані, загинули 17 людей. 11 лютого була підтверджена загибель ще двох туристів з континентальної частини Китаю.

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