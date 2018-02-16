Жертвами шторму в Ріо-де-Жанейро стали четверо людей (відео)

16:17, 16 лютого 2018
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Під водою опинилися тисячі будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через штормовий вітер та сильні дощі в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) загинули чотири людини.

В Індонезії ураган пошкодив більше сотні будинків

Під водою опинилися тисячі будинків, розбиті сотні машин, поламані дерева. Через зсуви зруйновані й кілька доріг, йдеться в сюжеті ТСН.

Через негоду без світла залишилися два госпіталі. За словами місцевих жителів, що такої негоди не було вже більше 20 років.

Нагадаємо, ураган в Індонезії пошкодив 161 будинок, одна людина загинула.

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