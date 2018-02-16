Синоптик спрогнозував, коли до України прийде весна

20:59, 16 лютого 2018
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На території нашої країни у найближчі два тижні не очікується стійкого переходу добової температури у бік підвищення, зазначив синоптик.

За прогнозом синоптика, швидкого підвищення температури з приходосм весни не варто чекати / фото УНІАН
За прогнозом синоптика, швидкого підвищення температури з приходом весни не варто чекати / фото УНІАН

Цього року весна в Україну має прийти "у нормальні терміни".

Про це розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда, передає "Обозреватель".

Він пояснив, що "весна - це перехід середньої добової температури через 0 градусів у бік підвищення. Причому, стійкий перехід". І попередив: "Такого переходу в найближчі 2 тижні ми не очікуємо".

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Водночас Кульбіда розповів про те, що, "виходячи з тенденцій, які є, швидше за все, весна прийде в нормальні терміни - на півночі України цей перехід здійснюється в середині березня, а на півдні України - ще раніше".

Глава Гідрометцентру також зазначив: "Враховуючи, що за останні 20-25 років не відбулося серйозних змін температури березня місяця порівняно з попередніми періодами, то, швидше за все, весна не буде швидкою з швидким наростанням температури. Вона трохи затягнеться".

За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, навіть з настанням календарної весни набагато тепліше не стане. Остаточно морози підуть з території України ближче до кінця березня.

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