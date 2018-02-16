Синоптик спрогнозував, коли до України прийде весна
На території нашої країни у найближчі два тижні не очікується стійкого переходу добової температури у бік підвищення, зазначив синоптик.
Цього року весна в Україну має прийти "у нормальні терміни".
Про це розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда, передає "Обозреватель".
Він пояснив, що "весна - це перехід середньої добової температури через 0 градусів у бік підвищення. Причому, стійкий перехід". І попередив: "Такого переходу в найближчі 2 тижні ми не очікуємо".
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Водночас Кульбіда розповів про те, що, "виходячи з тенденцій, які є, швидше за все, весна прийде в нормальні терміни - на півночі України цей перехід здійснюється в середині березня, а на півдні України - ще раніше".
Глава Гідрометцентру також зазначив: "Враховуючи, що за останні 20-25 років не відбулося серйозних змін температури березня місяця порівняно з попередніми періодами, то, швидше за все, весна не буде швидкою з швидким наростанням температури. Вона трохи затягнеться".
За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, навіть з настанням календарної весни набагато тепліше не стане. Остаточно морози підуть з території України ближче до кінця березня.
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