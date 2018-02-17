У Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 7,2
Американський тихоокеанський центр оповіщення заявив, що загрози виникнення цунамі через підземних поштовхів немає.
На півдні Мексики стався потужний землетрус магнітудою 7,2.
Про це повідомили в Геологічній службі США, передає Associated Press.
Біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 5,6
Підземні поштовхи відчувалися на півдні і в центрі країни. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 23 км в 53 км на північний схід від населеного пункту Пінотепа в штаті Оахака.
Про жертв інформація поки не надходила. У Міністерстві внутрішніх справ Мексики заявили, що через землетрус були пошкоджені будівлі в штаті Оахака, передає Reuters. Однак, інформації про руйнування поки не надходило.
Associated Press відзначає, що через підземні поштовхи люди вийшли з будинків і офісних центрів у мексиканській столиці Мехіко.
Американський тихоокеанський центр оповіщення заявив, що загрози виникнення цунамі через підземні поштовхи немає.
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