У Мексиці після землетрусу сталося 122 афтершоки (фоторепортаж)

09:09, 17 лютого 2018
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В суботу на півдні центральної Мексики були зафіксовані підземні поштовхи амплітудою 7,2.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У Мексиці після землетрусу було зафіксовано 122 афтершоки. Про це повідомляється в Twitter Національної сейсмологічний служби.

В Індонезії стався землетрус

У суботу, 17 лютого, на півдні центральної Мексики були зафіксовані підземні поштовхи амплітудою 7,2. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 23 км, в 53 км на північний схід від населеного пункту Пінотепа в штаті Оахака. Про жертви повідомлень не надходило. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що через сильні поштовхи постраждали будинки в штаті Оахака.

Як повідомляє Reuters, землетрус відчувався в мексиканській столиці Мехіко. За даними агентства, в місті високі будівлі гойдалися більше однієї хвилини, а в старому районі Кондес навіть стикалися. У стінах деяких будинків з'явилися тріщини в штукатурці. Агентство відзначає, що підземні поштовхи були відчутні в Гватемалі, передає РБК.

Нагадаємо, у вересні 2017 року в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1, жертвами якого стали 360 осіб. Більшість загиблих перебували в Мехіко. Крім того, пошкодження отримали 150 тис. будівель. Збиток від землетрусу становив більше $2 млрд.

Фото REUTERS

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