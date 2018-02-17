18 лютого на Заході сніжитиме, на дорогах – ожеледиця та туман
У Києві 18 лютого буде хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень від 0... до - 2 градусів морозу.
Погода в неділю, 18 лютого, в Україні кардинально не зміниться. В західних регіонах очікуються незначні снігопади, на решті територій хмарно, ожеледиця. Температура повітря коливатиметься в межах -2...+1 градусів.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
У західних областях буде хмарно, вдень очікується невеликий мокрий сніг, окрім того, на дорогах – ожеледиця, туман. Температура повітря вдень коливатиметься в межах до +2...-3.
На Закарпатті дещо тепліше – від +1 до +6 градусів тепла, а у Карпатах вдень до -2...-7 градусів морозу.
На Півночі країни хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень – -2...+1 градусів. У центральних регіонах вночі й вранці місцями очікується туман. Стовпчики термометрів коливатимуться вдень від -1... до +5 градусів.
На сході синоптики прогнозують також невеликий сніг, туман та ожеледицю. Температура повітря вдень – -2...+4 градуси. Найтепліше буде на півдні України – до +6 градусів тепла.
У Києві 18 лютого буде хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень від 0... до - 2 градусів морозу.
Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)Прогноз погоди на неділю, 18 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – 0…-2
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°