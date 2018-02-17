18 лютого на Заході сніжитиме, на дорогах – ожеледиця та туман

У Києві 18 лютого буде хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень від 0... до - 2 градусів морозу.

Погода 18 лютого в Україні кардинально не зміниться / фото УНІАН

Погода в неділю, 18 лютого, в Україні кардинально не зміниться. В західних регіонах очікуються незначні снігопади, на решті територій хмарно, ожеледиця. Температура повітря коливатиметься в межах -2...+1 градусів.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

У західних областях буде хмарно, вдень очікується невеликий мокрий сніг, окрім того, на дорогах – ожеледиця, туман. Температура повітря вдень коливатиметься в межах до +2...-3.

На Закарпатті дещо тепліше – від +1 до +6 градусів тепла, а у Карпатах вдень до -2...-7 градусів морозу.

На Півночі країни хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень – -2...+1 градусів. У центральних регіонах вночі й вранці місцями очікується туман. Стовпчики термометрів коливатимуться вдень від -1... до +5 градусів.

На сході синоптики прогнозують також невеликий сніг, туман та ожеледицю. Температура повітря вдень – -2...+4 градуси. Найтепліше буде на півдні України – до +6 градусів тепла.

У Києві 18 лютого буде хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень від 0... до - 2 градусів морозу.

Читайте також Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)Прогноз погоди на неділю, 18 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – 0…-2