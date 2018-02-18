Синоптики попереджають про сильний туман в Україні

13:42, 18 лютого 2018
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Видимість в тумані складе 200-500 метрів, фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У неділю, 18 лютого, у деяких областях України прогнозується туман, видимість в тумані складе 200-500 м.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "18 лютого в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях туман, видимість 200-500 м", - сказано в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що погода в неділю, 18 лютого, в Україні кардинально не зміниться. В західних регіонах очікуються незначні снігопади, на решті території хмарно.

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