Погода на 19 лютого: починає холодати та пів-України засипле снігом
За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше буде на Сумщині та Тернопільщині, де прогнозується 2-4 градуси морозу.
Погода 19 лютого в деяких областях України буде здебільшого сніжною та холодною, а все через фронт, який зміститься на схід, щоправда на заході та більшій частині півночі опади не очікуються.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Сніг 19 лютого є найбільш імовірним на сході, південному сході та у центрі, окрім Вінниччини та районів Кропивницького. Почне затікати холод". – зауважила експерт.
Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)Щодо температури, то, за її словами, вдень загалом очікується від 1 до 5 градусів морозу.
"На Півдні та південному сході – 0 – +3 градуси. У Києві очікується до -3 градусів. Суттєвий сніг – навряд, так, може щось трохи політати максимум. На дорогах стане слизькіше, обережно! Надалі морози зміцніють ще на кілька градусів. Готуйтеся до холодного тижня", – додає вона.
Прогноз погоди на понеділок, 19 лютого, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – -1…+-3
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – 0…-2
Рівне – 0…-2
Житомир – -1…-3
Вінниця – 0…-2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – -1…-3
Київ – -1…-3
За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше буде на Сумщині та Тернопільщині, де прогнозується 2-4 градуси морозу, а найтепліше на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині, Закарпатті та у Криму – тут очікується +2 – +4 градуси.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°