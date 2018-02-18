Погода на 19 лютого: починає холодати та пів-України засипле снігом

За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше буде на Сумщині та Тернопільщині, де прогнозується 2-4 градуси морозу.

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Погода 19 лютого в деяких областях України буде здебільшого сніжною та холодною, а все через фронт, який зміститься на схід, щоправда на заході та більшій частині півночі опади не очікуються.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Сніг 19 лютого є найбільш імовірним на сході, південному сході та у центрі, окрім Вінниччини та районів Кропивницького. Почне затікати холод". – зауважила експерт.

Читайте також Львівський бабак Маруся напророкувала українцям ранню весну (фото, відео)Щодо температури, то, за її словами, вдень загалом очікується від 1 до 5 градусів морозу.

"На Півдні та південному сході – 0 – +3 градуси. У Києві очікується до -3 градусів. Суттєвий сніг – навряд, так, може щось трохи політати максимум. На дорогах стане слизькіше, обережно! Надалі морози зміцніють ще на кілька градусів. Готуйтеся до холодного тижня", – додає вона.

Прогноз погоди на понеділок, 19 лютого, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – -1…+-3

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – 0…-2

Рівне – 0…-2

Житомир – -1…-3

Вінниця – 0…-2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – -1…-3

Київ – -1…-3

За інформацією Українського гідрометцентру, найхолодніше буде на Сумщині та Тернопільщині, де прогнозується 2-4 градуси морозу, а найтепліше на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині, Закарпатті та у Криму – тут очікується +2 – +4 градуси.