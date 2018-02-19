Сьогодні в Україні збережеться морозна погода, без опадів (карта)

08:13, 19 лютого 2018
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На заході до -12°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 лютого в Україні без опадів, у всіх областях збережеться холодна погода.

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На сході практично без опадів, температура до -7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -5°.

На заході України в понеділок без опадів. Температура до -12°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -10°. У центрі без опадів, температура до -10°.

Прогноз на 19 лютого / УНІАН
Прогноз на 19 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вакули Смирнського. Морози у цей день обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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