Сьогодні в Києві без опадів, вдень до -3°.

Цілий день у столиці буде хмарно.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 лютого в Києві без опадів, температура до -8°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер північно-західний, до 4,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:08, а зайде у 17:16.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 лютого в Україні без опадів, у всіх областях збережеться холодна погода.

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