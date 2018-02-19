В Ісландії стався потужний землетрус

09:43, 19 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Ісландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ісландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 19 лютого, в Ісландії стався землетрус магнітудою 5,0.

через виверження вулкана на острові Тринідад почалася евакуація

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 53 км на північний захід від міста Хусавік. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в південній частині Мексики 17 лютого стався потужний землетрус магнітудою 7,2.

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