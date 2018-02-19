У результаті сходження лавини в Італії загинули двоє людей

Одній людині вдалося врятуватися.

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Жертвами сходження снігової лавини на півночі Італії стали двоє людей.

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Троє професійних альпіністів здійснювали сходження на гору Гріньєта в районі Лекко, де зійшла лавина, повідомляє Euronews.

На місце трагедії відправили пошукову група рятувальників і кінологів, які через кілька годин змогли виявити під снігом тіла загиблих. Третій альпініст, що залишився в живих, зумів повернутися самостійно.

Нагадаємо, протягом останніх днів в Карпатах зійшло шість снігових лавин, шкоди не завдано.