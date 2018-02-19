Погода на тиждень: в Україні сильно похолодає, місцями очікується до -19° (карта)
Найсильніші морози очікуються на вихідних.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах похолодає.
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У понеділок в Україні практично без опадів. На півночі до -7°, на заході та в центрі до -12°. На сході стовпчик термометра опуститься до -8°, на півдні до +4°.
У вівторок, 20 лютого, в Україні без опадів. На півночі до -13°.
У середу, 21 лютого, опади очікуються на заході і в центрі країни. Найхолодніше буде на півночі - до -15°. В інших регіонах до -11°.
У четвер практично без опадів. Вночі по країні -17°...-2°, вдень на півдні до +2°.
У п'ятницю місцями пройде сніг. На півночі до -15°, в інших регіонах -3°...-14°.
24 і 25 лютого в Україні практично без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на півночі - до -19°, на решті території -18°...-6°. Вдень температура по країні -10°...0°. У неділю вночі на півночі та в центрі до -19°, вдень в Україні від -11° до -2°.
Народний прогноз
19 лютого - Вакули Смирнського. Сніг у цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим. 20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. Якщо в цей день несподівано загримить грім, то влітку пропадуть сіножаті.
21 лютого - день Захарія. Якщо у цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.
22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень. 23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.
24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власівські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими. 25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +11°
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Дніпро+34°... +20°
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+34°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Київ+29°... +14°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+16°... +10°
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Львів+14°... +10°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Рівне+18°... +9°
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Сімферополь+33°... +18°
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Суми+31°... +18°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+20°... +8°
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Черкаси+33°... +17°
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Чернігів+29°... +13°
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Чернівці+21°... +11°