Погода на тиждень: в Україні сильно похолодає, місцями очікується до -19° (карта)

12:00, 19 лютого 2018
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Найсильніші морози очікуються на вихідних.

Цього тижня в Україні буде холодно / УНІАН
Цього тижня в Україні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах похолодає.

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У понеділок в Україні практично без опадів. На півночі до -7°, на заході та в центрі до -12°. На сході стовпчик термометра опуститься до -8°, на півдні до +4°.

Прогноз на 19 лютого / УНІАН
Прогноз на 19 лютого / УНІАН

У вівторок, 20 лютого, в Україні без опадів. На півночі до -13°.

Прогноз на 20 лютого / УНІАН
Прогноз на 20 лютого / УНІАН

У середу, 21 лютого, опади очікуються на заході і в центрі країни. Найхолодніше буде на півночі - до -15°. В інших регіонах до -11°.

Прогноз на 21 лютого / УНІАН
Прогноз на 21 лютого / УНІАН

У четвер практично без опадів. Вночі по країні -17°...-2°, вдень на півдні до +2°.

Прогноз на 22 лютого / УНІАН
Прогноз на 22 лютого / УНІАН

У п'ятницю місцями пройде сніг. На півночі до -15°, в інших регіонах -3°...-14°.

Прогноз на 23 лютого / УНІАН
Прогноз на 23 лютого / УНІАН

24 і 25 лютого в Україні практично без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на півночі - до -19°, на решті території -18°...-6°. Вдень температура по країні -10°...0°. У неділю вночі на півночі та в центрі до -19°, вдень в Україні від -11° до -2°.

Прогноз на 24 лютого / УНІАН
Прогноз на 24 лютого / УНІАН
Прогноз на 25 лютого / УНІАН
Прогноз на 25 лютого / УНІАН

Народний прогноз

19 лютого - Вакули Смирнського. Сніг у цей день - весна буде бурхливою, а літо жарким і посушливим. 20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. Якщо в цей день несподівано загримить грім, то влітку пропадуть сіножаті.

21 лютого - день Захарія. Якщо у цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.

22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень. 23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власівські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими. 25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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