Тропічний циклон "Кельвін" приніс до Австралії рекордні опади
Місцями швидкість вітру досягала 150 км/год.
Тропічний циклон "Кельвін" приніс до Австралії рекордні опади, нинішній лютий стане найвологішим за 122 роки.
У результаті повені в Болівії постраждали майже 10 тисяч сімей
"Кельвін" - третій у цьому сезоні циклон з ім'ям, який торкнувся західної Австралії, повідомляє Al Jazeera.
Місцями швидкість вітру досягала 150 км/год, у місті Брум (штат Західна Австралія) за три дні випало 492 мм опадів. Таким чином, лютий-2018 стане найвологішим за 122 роки.
У той же час відзначається, що Брум не піддається сильному затопленню завдяки хорошому дренажу. Через повені потерпає округ Кімберлі, де дороги стали схожі на океан.
Нагадаємо, через вітер, дощі, зсуви та повені, викликані тропічним циклоном "Санба" на Філіппінах, евакуювали понад 20 тисяч осіб.
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