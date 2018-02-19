У Франції на гірськолижних курортах загинули чотири людини

14:55, 19 лютого 2018
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Серед загиблих одна дитина.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 18 лютого у Франції на гірськолижних курортах загинули чотири людини: троє в Альпах і одна в Піренеях.

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Так, у Валь-д'Ізер вранці 44-річний батько вирішив покататися разом з 11-річною донькою на трасі, яка була закрита через небезпеку сходження лавин. У результаті вони загинули через потужний сніговий потік, повідомляє Euronews.

Також у Савойї ще одна людина зникла під товщею снігу, коли була на лижній прогулянці. У департаменті Арьеж, в момент святкування повернення срібної призерки Олімпіади Перрін Лаффон, загинув 19-річний юнак, який здійснював спуск на гірських лижах.

Нагадаємо, жертвами сходження снігової лавини на півночі Італії стали людей.

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