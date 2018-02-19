Циклон "Гіта": в Австралії врятували 150 осіб

Біля східного узбережжя країни спостерігаються чотириметрові хвилі.

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Через тропічний циклон "Гіта" австралійська влада в понеділок попередила про небезпечні умови для заняття серфінгом. Біля східного узбережжя країни спостерігаються чотириметрові хвилі.

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Протягом минулих вихідних були врятовані понад 150 осіб, включаючи 19 осіб, яких витягли з води протягом 10 хвилин, коли ситуація на узбережжі різко змінилася, передає Сіньхуа.

Для порятунку чоловіка, який перебував у воді більше двох годин, рятувальники використовували вертоліт.

Нагадаємо, через вітер, дощі, зсуви і повені, викликані тропічним циклоном "Санба" на Філіппінах, евакуювали понад 20 тисяч осіб.