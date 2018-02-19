Завтра в Україні буде холодно і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 19 лютого 2018
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У центрі до -10°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 лютого, в Україні без опадів, у всіх областях збережеться морозна погода.

На північному сході Японії висота снігового покриву перевищила 4 метри

На сході без опадів, температура до -9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -5°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура -7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -9°. У центрі без опадів, температура до -10°.

За народним прогнозом, 20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. Якщо в цей день несподівано загримить грім, то що влітку пропадуть сіножаті.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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