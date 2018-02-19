У Києві завтра без опадів, температура до -9°

17:00, 19 лютого 2018
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Вдень у столиці 0°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 лютого в Києві без опадів, температура до -9°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -5°. Вітер мінливий, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:02, а зайде у 17:21.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 лютого, в Україні без опадів, у всіх областях збережеться морозна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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