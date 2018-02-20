"Зима вибрикує": синоптик розповіла про посилення морозів у найближчі дні
Антициклони Фріц і Енрік поєднаються, внаслідок чого Україна опиниться у зоні їхнього впливу, опади малоймовірні.
Україна 20 лютого починає потрапляти у потужну смугу високого атмосферного тиску - антициклонічну.
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко, з півночі вже має відчуватись антициклони Фріц та Енрік.
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«Саме завдяки антициклонам ми можемо взимку милуватися сонцем, а не тією безпросвітною атлантичною, хоч і елегантною, хмарною сірістю», – зазначає синоптик.
За її словами, Фріц і Енрік поєднаються, внаслідок чого Україна опиниться у зоні їхнього впливу, опади малоймовірні.
«Але оскільки антициклони – з півночі, то вони притягнуть із собою повітря арктичного походження. Найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -6-12 градусів, на Заході до -9-15 градусів. А вдень вони, ці стовпчики, крутитимуться поблизу -1-5 градусів. На Півдні натякатиме близька весна, 0+5 градусів. Але вночі там також холодно», – прогнозує Діденко.
У Києві також опадів не очікується. «У столицю затікає холодяка: вночі -6-9, вдень -2-4 градуси. Опади малоймовірні. На дорогах слизько. На морозі знову часом течуть сльози, руки сухі і швидко червоніють, ніс забитий, дихати навіть важче. Тому не розраховуйте на якісь довші прогулянки чи справи на відкритому повітрі. Бо надалі морози ще більше посиляться. Зима вибрикує)», – резюмує синоптик.
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