В Україні сьогодні без опадів, місцями до -10° (карта)

08:12, 20 лютого 2018
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По всій Україні сьогодні буде холодно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 лютого, в Україні без опадів, у всіх областях збережеться морозна погода.

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На сході без опадів, температура до -9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -5°.

На заході України у вівторок без опадів. Температура -7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -9°. У центрі без опадів, температура до -10°.

Прогноз на 20 лютого / УНІАН
Прогноз на 20 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 20 лютого - день Луки, Федора і Порфирія. Якщо в цей день несподівано загримить грім, то влітку пропадуть сіножаті.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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