У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,0 (відео)

Інформації про жертви не надходило.

У Мексиці стався землетрус /Flickr, Matt Katzenberger

У мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0.

Читайте також Через виверження вулкана на острові Тринідад почалася евакуація

У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися, передає Сіньхуа з посиланням на Національну сейсмологічну службу країни.

Землетрус стався о 00:56 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 32 км на південний схід від міста Пінотепа-Насьонналь.

Інформації про жертви не надходило. Системи водо- та електропостачання, а також медичні відомства продовжують працювати.

Нагадаємо, 16 лютого в південній частині Мексики стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Через підземні поштовхи люди вийшли з будинків і офісних центрів у мексиканській столиці Мехіко.