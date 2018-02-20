У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,0 (відео)

09:33, 20 лютого 2018
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Інформації про жертви не надходило.

У Мексиці стався землетрус /Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус /Flickr, Matt Katzenberger

У мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0.

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У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися, передає Сіньхуа з посиланням на Національну сейсмологічну службу країни.

Землетрус стався о 00:56 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 32 км на південний схід від міста Пінотепа-Насьонналь.

Інформації про жертви не надходило. Системи водо- та електропостачання, а також медичні відомства продовжують працювати.

Нагадаємо, 16 лютого в південній частині Мексики стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Через підземні поштовхи люди вийшли з будинків і офісних центрів у мексиканській столиці Мехіко.

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