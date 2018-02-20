В Індонезії сталося виверження вулкана Синабунг

Вулкан викинув попіл на висоту до 5 км

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На індонезійському острові Суматра стався виверження вулкана Синабунг.

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Вулкан викинув попіл на висоту до 5 км, що стало найпотужнішим виверженням за поточний рік, повідомляє Xinhua.

У Національному агентстві з вулканології Індонезії розповіли, що попіл не заважає авіасполученню, а в евакуації немає потреби.

Нагадаємо, вчені виявили великий згусток магми в підводному вулкані, який знаходиться недалеко від японської провінції Сацума.