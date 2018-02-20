В Аргентині через пожежі вигоріло понад 800 тисяч га

19 лютого були погашені п'ять осередків займання.

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В аргентинській провінції Ла-Пампа протягом лютого вигоріло понад 800 тисяч га.

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Причинами пожеж найчастіше ставали різні природні явища, зокрема, грози, передає "РИА Новости" з посиланням на місцевий портал Infobae.

19 лютого були погашені п'ять осередків займання, але потім спалахнули ще три нових. Боротися з пожежами колегам з Ла-Пампи допомагають пожежники з Кордови і Сан-Луїса.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Південній Каліфорнії пожежами було охоплено 673 квадратних кілометри, згоріли понад 500 будинків.