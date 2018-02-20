В Аргентині через пожежі вигоріло понад 800 тисяч га

11:49, 20 лютого 2018
61
0

19 лютого були погашені п'ять осередків займання.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В аргентинській провінції Ла-Пампа протягом лютого вигоріло понад 800 тисяч га.

У Львові сталася пожежа в міськбуді (фото)

Причинами пожеж найчастіше ставали різні природні явища, зокрема, грози, передає "РИА Новости" з посиланням на місцевий портал Infobae.

19 лютого були погашені п'ять осередків займання, але потім спалахнули ще три нових. Боротися з пожежами колегам з Ла-Пампи допомагають пожежники з Кордови і Сан-Луїса.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Південній Каліфорнії пожежами було охоплено 673 квадратних кілометри, згоріли понад 500 будинків.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, температура до + 34° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
94 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Стрічка новин