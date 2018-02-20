У Перу стався землетрус магнітудою 4,6

12:40, 20 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У вівторок, 20 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 4,6.

Через виверження вулкана на острові Тринідад почалася евакуація

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 49 км на південний захід від міста Хулі. Осередок землетрусу залягав на глибині 177,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.

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