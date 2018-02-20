У Китаї пожежа охопила 10 га лісу

13:56, 20 лютого 2018
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Постраждалих немає.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У гірському районі на північ від Куньміна провінції Юньнань (Китай) розгорілася лісова пожежа.

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Як повідомляє Сіньхуа, вогонь поширився на 10 га лісу. За повідомленням пожежної служби, постраждалих немає.

Пожежа почалася 19 лютого на горі Чанчун, на боротьбу з вогнем було направлено понад 950 пожежників. Наразі момент причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа протягом лютого вигоріло понад 800 тисяч га.

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