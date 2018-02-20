Рятувальники закликають українців не виходити на тонку кригу

14:41, 20 лютого 2018
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З початку року в Україні на водоймах загинули більше 70 осіб

Рятувальники закликають не виходити на тонрку кригу / УНІАН
Рятувальники закликають не виходити на тонрку кригу / УНІАН

Через нестабільну температуру повітря на річках та озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який є небезпечним для всіх відвідувачів водойм.

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Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

З початку 2018 року було зафіксовано вже більше 70 випадків загибелі людей на водних об'єктах країни.

Рятувальники закликають громадян вне виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.

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