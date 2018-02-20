Сильний туман порушив поромне сполучення на півдні Китаю

15:41, 20 лютого 2018
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Через ускладнення погодних умов більше 10 тис. автомобілів застрягли в місті Хайкоу.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Густий туман порушив поромне сполучення в протоці Цюнчжоу, яка розділяє материковий Китай і острівну провінцію Хайнань.

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Через ускладнення погодних умов більше 10 тис. автомобілів застрягли в місті Хайкоу, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Вранці 20 лютого туман почав розсіюватися, у двох портах робота поромних переправ була відновлена, проте місцева влада радить мандрівникам утриматися від поїздок, оскільки дороги все ще сильно завантажені.

Нагадаємо, густий туман у Шанхаї (Китай) призвів до порушення руху транспорту.

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