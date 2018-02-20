Завтра в Україні похолодає, на заході пройде сніг (відеопрогноз)

16:30, 20 лютого 2018
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Місцями до -12°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

В Україні сьогодні без опадів, місцями до -10° (карта)

На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -5°.

На заході України в середу пройде сніг. Температура -8°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -12°. У центрі практично без опадів, температура до -10°.

За народним прогнозом, 21 лютого - день Захарія. Якщо у цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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