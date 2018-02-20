У Києві завтра без опадів, вдень температура до -2°
Увечері похолодає до -4°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 лютого, в Києві без опадів, температура до -9°.
Сьогодні у Києві без опадів, вдень до 0°
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -4°. Вітер південний і південно-східний, до 1,6 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде у 17:23.
Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запоріжжя+35°... +21°
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Івано-Франківськ+16°... +9°
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Кіровоград+34°... +18°
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Луганськ+34°... +17°
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Луцьк+17°... +10°
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Львів+16°... +10°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Сімферополь+33°... +18°
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