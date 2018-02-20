У Києві завтра без опадів, вдень температура до -2°

17:00, 20 лютого 2018
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Увечері похолодає до -4°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 лютого, в Києві без опадів, температура до -9°.

Сьогодні у Києві без опадів, вдень до 0°

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -4°. Вітер південний і південно-східний, до 1,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде у 17:23.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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