До України йде похолодання: у Києві вдарять люті морози
На цьому тижні синоптики прогнозують у столиці зниження температури повітря та ожеледицю.
Цього тижня у столиці очікується зниження температури повітря до 16° морозу вночі.
Про це повідомили в прес-службі КМДА, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.
Так, 21 лютого в Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.
У Києві завтра без опадів, вдень температура до -2°22 та 23 лютого очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень у п’ятницю невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 3-8 м/с, температура вночі близько 10° морозу, вдень 5-7° морозу.
24 лютого синоптики прогнозують помірний сніг, температуру вночі 9-11° морозу, вдень 6-8° морозу. 25 лютого очікується невеликий сніг; температура вночі 14-16°, вдень близько 10° морозу.
Як повідомляла Погода УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.
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