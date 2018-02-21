В Україні сьогодні очікуються морози, на заході пройде сніг (карта)

У північних областях температура до -12°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

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На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -5°.

На заході України в середу пройде сніг. Температура -8°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -12°. У центрі практично без опадів, температура до -10°.

Прогноз на 21 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 21 лютого - день Захарія. Якщо у цей день місяць у колі - до відлиги і танення снігу.

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