У Києві сьогодні без опадів, вдень до -2°
У столиці сьогодні буде хмарно.
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 21 лютого, в Києві без опадів, температура до -9°.
В Україні сьогодні очікуються морози, на заході пройде сніг (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -4°. Вітер південний і південно-східний, до 1,6 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 17:23.
Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, в західних областях пройде сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Миколаїв+27°... +17°
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