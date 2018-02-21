У Києві сьогодні без опадів, вдень до -2°

08:30, 21 лютого 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 21 лютого, в Києві без опадів, температура до -9°.

В Україні сьогодні очікуються морози, на заході пройде сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -4°. Вітер південний і південно-східний, до 1,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 17:23.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Україні похолодає, в західних областях пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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