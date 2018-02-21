У Чилі стався землетрус

09:51, 21 лютого 2018
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився недалеко від селища Путре.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 21 лютого, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 88 км на південний схід від селища Путре. Осередок землетрусу залягав на глибині 110,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0.

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