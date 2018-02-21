Через циклон "Гіта" у кількох районах Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан

У столиці Веллінгтоні випало більше 30 мм опадів.

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Через потужний тропічний циклон "Гіта" у кількох Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан.

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Зокрема, НП діє в місті Крайстчерч. Усі рейси зі та до столиці Веллінгтона скасовані, повідомляє Euronews.

У столиці випало більше 30 мм опадів, закриті десятки шкіл, перекриті дороги.

Раніше "Гіта" бушував на тихоокеанських островах Фіджі, де викликав значні руйнування, але потім ослаб до категорії шторму.

Нагадаємо, через тропічний циклон "Гіта" австралійська влада 19 лютого попередили про небезпечні умови для заняття серфінгом.