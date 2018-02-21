Через циклон "Гіта" у кількох районах Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан
У столиці Веллінгтоні випало більше 30 мм опадів.
Через потужний тропічний циклон "Гіта" у кількох Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан.
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Зокрема, НП діє в місті Крайстчерч. Усі рейси зі та до столиці Веллінгтона скасовані, повідомляє Euronews.
У столиці випало більше 30 мм опадів, закриті десятки шкіл, перекриті дороги.
Раніше "Гіта" бушував на тихоокеанських островах Фіджі, де викликав значні руйнування, але потім ослаб до категорії шторму.
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Нагадаємо, через тропічний циклон "Гіта" австралійська влада 19 лютого попередили про небезпечні умови для заняття серфінгом.
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