Сильний смог накрив північ Китаю

Очікується, що смог розсіється з 22 по 24 лютого.

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Над деякими районами північного Китаю через ослаблення вітру і підвищення вологості почав нависати смог.

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За прогнозом метеорологів, у владі смогу опиняться провінції Хебей, Хенань, Шаньдун і Шаньсі, передає Сіньхуа.

Очікується, що смог розсіється з 22 по 24 лютого під впливом холодного фронту і дощу, однак посилиться вже з 25 лютого.

Нагадаємо, на вулиці Шейха Мухаммеда бін Рашида в Абу-Дабі в масштабній ДТП зіткнулися 44 автомобілі. У результаті інциденту постраждали 22 людини. Аварія сталася через погану видимість на дорозі.