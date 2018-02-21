Жителів Львівської області попереджають про ожеледицю
Ожеледиця триматиметься до 23 лютого.
Протягом 21-23 лютого на дорогах Львівської області збережеться ожеледиця.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.
"21-23 лютого на дорогах збережеться ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.
Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух естакадами, мостами і шляхопроводами, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.
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