Жителів Львівської області попереджають про ожеледицю

12:34, 21 лютого 2018
99
0

Ожеледиця триматиметься до 23 лютого.

На Львівщині зберігається ожеледиця / УНІАН
На Львівщині зберігається ожеледиця / УНІАН

Протягом 21-23 лютого на дорогах Львівської області збережеться ожеледиця.

В Україні сьогодні очікуються морози, на заході пройде сніг (карта)

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

"21-23 лютого на дорогах збережеться ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух естакадами, мостами і шляхопроводами, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин