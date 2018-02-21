У Мозамбіку 17 осіб загинули через обвал купи сміття
Під сміттям виявилися кілька житлових будинків.
У столиці Мозамбіку місті Мапуту в результаті обвалу купи сміття загинули 17 осіб.
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Трагедія сталася через проливні дощі. Під сміттям виявилися кілька житлових будинків, передає Сіньхуа.
Зараз місцеві жителі активно ведуть пошуково-рятувальні роботи. Пожежні підігнали до звалища екскаватори. Мер міста Іоланда Синтура повідомила, що для уникнення повторення подібних трагедій влади найближчим часом розроблять план щодо закриття цього звалища.
Нагадаємо, через штормовий вітер та сильні дощів у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) загинули чотири людини.
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