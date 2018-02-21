В Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9

15:09, 21 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У середу, 21 лютого, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,0 (відео)

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 82 км на північний захід від населеного пункту Лайвуй (Laiwui). Осередок землетрусу залягав на глибині 65,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Мексиці після землетрусу магнітудою 7,2 були зафіксовані 122 афтершоки.

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