Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

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У середу, 21 лютого, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 82 км на північний захід від населеного пункту Лайвуй (Laiwui). Осередок землетрусу залягав на глибині 65,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Мексиці після землетрусу магнітудою 7,2 були зафіксовані 122 афтершоки.