На Україну насуваються морози: завтра місцями похолодає до -17° (відеопрогноз)

16:30, 21 лютого 2018
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У західних областях пройде сніг.

На Україну насуваються морози / УНІАН
На Україну насуваються морози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 лютого, в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

В Україні сьогодні очікуються морози, на заході пройде сніг (карта)

На сході без опадів, температура до -17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -4°.

На заході України в четвер пройде сніг. Температура -7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -14°. У центрі без опадів, температура до -15°.

За народним прогнозом, 22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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