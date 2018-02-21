Завтра у Києві без опадів, температура до -10°.

17:00, 21 лютого 2018
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Вдень у столиці до -2°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 лютого в Києві без опадів, температура до -10°.

В Україні сьогодні очікуються морози, на заході пройде сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -4°. Вітер східний та південно-східний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:59, зайде о 17:25.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 лютого, в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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