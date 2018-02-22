Сьогодні в Україні похолодає, на заході пройде сніг (карта)

08:10, 22 лютого 2018
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Місцями до -17°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 лютого, в Україні похолодає, e західних областях пройде сніг.

Погода на тиждень: в Україні сильно похолодає, місцями очікується до -19° (карта)

На сході без опадів, температура до -17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -4°.

На заході України в четвер пройде сніг. Температура -7°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -14°. У центрі без опадів, температура до -15°.

Прогноз на 22 лютого / УНІАН
Прогноз на 22 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і у всі наступні дні лютого, тим теплішим буде березень.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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