У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -2°

08:30, 22 лютого 2018
132
0

Увечері похолодає до 4°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 лютого в Києві без опадів, температура до -10°.

Сьогодні в Україні похолодає, на заході пройде сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -4°. Вітер східний та південно-східний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:59, зайде о 17:25.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 лютого, в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин